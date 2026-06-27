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حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات
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حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
عبد العزيز جمال

تشهد البلاد غدا الأحد 28 يونيو 2026 موجة من الطقس شديد الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، ويتطلب من المواطنين اتخاذ تدابير وقائية للتعامل مع هذه الأجواء الصيفية القاسية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في الصباح الباكر، يتحول تدريجياً إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يشتد الحر على جنوب البلاد ليصل إلى درجات حرارة قياسية، مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة ليلاً مع استمرار الرطوبة على أغلب الأنحاء، مع ميل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس و درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن 

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا في عدد من المدن الرئيسية:

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 23.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21.

سوهاج: العظمى 39، الصغرى 25.

قنا: العظمى 41، الصغرى 25.

أسوان: العظمى 41، الصغرى 26.

حالة الطقس

الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدا عدة عناصر تؤثر على الأجواء وتستدعي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات:

ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما هو مسجل في النشرات الجوية.

الشبورة المائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح من (30 إلى 35) كم/ساعة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة

مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 41 درجة مئوية:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة لتخفيف الشعور بالحرارة.
  • شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري، بمعدل لا يقل عن 2-3 لترات يومياً.
  • استخدام وسائل الوقاية من أشعة الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس.
  • تشغيل التكييف أو المراوح في الأماكن المغلقة مع تهويتها بشكل جيد.
    توقعات الطقس ودرجات الحرارة
  • تجنب بذل المجهود البدني الشاق في أوقات الظهيرة.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تحديثات في حالة الطقس.
  • التأكد من تهوية السيارات قبل استخدامها في الأجواء الحارة.
  • عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس.
  • الحرص على تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة

تعد الرطوبة العالية من أبرز سمات فصل الصيف في مصر، حيث تزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 1 إلى 3 درجات، مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة في الظل.

وتأتي معظم الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد من فوق البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية، مما يزيد من شعور المواطنين بالحر الشديد حتى في الأيام التي لا تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة المسجلة.

الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى والصغرى هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى

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