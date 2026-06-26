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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.

الذهب
الذهب 

سعر الذهب اليوم

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4851 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5660 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6468 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45280 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 26 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.57 جنيه

سعر الشراء: 49.47 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 56.24 جنيه

سعر الشراء: 56.12 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 65.28 جنيه

سعر الشراء: 65.11 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.20 جنيه

سعر الشراء: 13.17 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.49 جنيه

سعر الشراء: 13.47 جنيه.


كما أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 و37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، التي ترتفع بشكل أكبر على السواحل الشمالية لتتجاوز 85%.

الرياح تخفف الأجواء ليلًا
وأشارت إلى أن نشاط الرياح يستمر خلال فترات المساء وساعات الليل بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق
وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الشبورة المائية تظهر خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا، لكنها سرعان ما تتلاشى مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات
القاهرة: 35 / 24
الإسكندرية: 30 / 21
الإسماعيلية: 37 / 22
شرم الشيخ: 38 / 28
الغردقة: 37 / 27
أسيوط: 37 / 22
سوهاج: 39 / 24
قنا: 42 / 26
الأقصر: 40 / 26
أسوان: 41 / 26

الذهب أسعار الذهب الذهب والدولار حالة الطقس الطقس الريال السعودي

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