انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

تشهد أسعار الذهب خلال هذه الفترة انخفاضات تاريخية، ونصح المتخصصون في شعبة الذهب بأن هذا التوقيت مناسب للشراء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات بالأسعار.

وقال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.

الذهب

وتابع هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الذهب عالميا سجل قمة تاريخية في يناير عند 5600 دولار، وهبط إلى مستويات متراجعة.

المؤثرات بالذهب وقتية

الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المؤثرات في أسعار الذهب تكون وقتية، معلقا: 2026 سنة غريبة بين زيادات قوية وهبوطات كبيرة، خسائر المعدن عالميا قرابة 7 % منذ بداية العام.

الذهب

وتابع: سعر الجنيه الذهب تراجع ليسجل 45.6 ألف جنيه، وفي يناير 2026 اقترب من 60 ألف جنيه، وأنصح الناس تشتري ذهب في الوقت الحالي واستثمار المعدن لفترة طويلة سنة أو سنتين.

سيرتفع مرة أخرى

الذهب

وأردف: إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر محليا، بكل تأكيد الذهب سيرتفع مرة أخرى، والموازين ستختلف والذهب سيصعد مرة أخرى.

الذهب

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الذهب ينهار، وفي تراجعات مستمرة، موضحا أن سعر الجرام تراجع ألف جنيه خلال أقل من شهر.

الذهب

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الأوقية عالميا تراجعت 600 دولار خلال شهر يونيو الجاري.

كما أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة ضغوط بيعية عالمية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مشددًا على أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.

وأوضح “فرج” أن أسعار الذهب بدأت موجة صعود قوية منذ بداية العام، مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات العالمية، إلى جانب الإقبال الكبير من البنوك المركزية، خاصة في الصين وروسيا والهند، على شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دفع بعض الدول إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة، ما أدى إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب وخلق ضغوط بيعية قوية ساهمت في تراجع الأسعار عالميًا.

وأضاف أن الذهب فقد خلال الفترة الماضية أكثر من 400 دولار من قيمته للأوقية، كما تراجعت القيمة السوقية للمعدن الأصفر بأكثر من تريليون دولار، مؤكدًا أن هذه التحركات تعد جزءًا من طبيعة الأسواق العالمية التي تتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية.

وفيما يتعلق بتوقعات السوق، أوضح فرج أن العديد من المؤسسات المالية العالمية تتوقع عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الطلب العالمي عليه باعتباره ملاذًا آمنًا، لافتًا إلى أن التراجعات الحالية لا تعني نهاية موجة الصعود.

وأكد أن الذهب يظل وسيلة ادخارية ناجحة، خاصة على المدى الطويل، موضحًا أن المعدن النفيس أثبت تاريخيًا قدرته على تعويض أي خسائر مؤقتة والعودة إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

كما أشار إلى أن مصر رفعت احتياطياتها من الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قوة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن زيادة مخزون الذهب تعد أحد العوامل المهمة في دعم استقرار العملات والاقتصادات.

وفي ملف صناعة الذهب، أوضح فرج أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، سواء من خلال مشروع "بنك الذهب" أو خطط إنشاء أول مصفاة معتمدة عالميًا، إضافة إلى التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة الذهب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم الأصول الاستثمارية عالميًا، وأن الاحتفاظ به يمثل خيارًا آمنًا للمستثمرين والأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية.