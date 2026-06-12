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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري ذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار وموعد الارتفاعات

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين الانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب،والجميع يسأل هل هذه الانخفاضات مستمرة، أم سيكون هناك تحركات بالأسعار خلال الفترة المقبلة، وهل هذه الفترة فرصة للشراء.

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة، إنّ الذهب يظل أحد أهم أدوات حفظ القيمة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تحركاته التاريخية تثبت أنه كلما تراجع عاد إلى مستويات أعلى مرة أخرى، رغم فترات الهبوط المؤقتة.

إمكانية وصول الذهب إلى مستويات جديدة

أسعار الذهب
الذهب 


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "أي قمة الذهب حققها لازم هيرجع لها سواء عاجلاً أم آجلاً"، موضحاً أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات جديدة قد تصل إلى 7500 جنيه، مضيفاً أن هذا الرقم ليس بعيداً في ظل التحركات العالمية للعملات والأسواق.

الذهب
الذهب 

وأشار إلى أن سلوك المستهلكين يلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق، موضحاً أن الكثيرين يندفعون للشراء عند الارتفاع ويترددون عند الهبوط، قائلاً: "أول ما الذهب بيشوفوه بيرتفع بيجروا يشتري، وأول ما بينخفض بيستنوا مزيد من الانخفاض"، مؤكداً أن هذا السلوك لا يقتصر على السوق المصري فقط بل هو عالمي.

العلاقة بين الفائدة والذهب

الذهب
الذهب 


وأضاف إمبابي أن الدولار الأمريكي والعلاقة بين الفائدة والذهب يمثلان عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار، موضحاً: "رفع الفائدة معناه تراجع سعر الذهب وخفض الفائدة معناه إن الذهب يرجع يرتفع مرة أخرى"، مشيراً إلى أن الذهب في الأساس أداة لحفظ القيمة وليس للمضاربة السريعة.

السعر العالمي والمحلي


وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح أن هناك فارقاً بسيطاً بين السعر العالمي والمحلي يصل إلى 100 أو 150 جنيهاً، نتيجة عوامل تشغيلية وتحوطات السوق، مؤكداً أن حركة الدولار تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، قائلاً: "لو الدولار اتحرك 5 جنيه خلصنا الموضوع كله".

الاستثمار في الذهب 


واختتم إمبابي حديثه بالتأكيد أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل، قائلاً: "اتعامل مع الذهب زي الشهادة في البنك، خليه 3 سنين"، مشيراً إلى أن من يصبر على الاستثمار في الذهب غالباً ما يحقق عائداً جيداً مع مرور الوقت.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن التراجع الذي تشهده أسعار الذهب حاليا يرتبط بالتطورات الاقتصادية العالمية واتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا عزز جاذبية السندات وأدوات الدين مقارنة بالذهب.

وأوضح مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسواق تترقب احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، في ظل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الأصول ذات العائد المرتفع بدلا من الذهب.

وأضاف مصطفى بدرة، أن البنوك المركزية الكبرى ما زالت تواصل شراء الذهب والاحتفاظ به ضمن احتياطياتها، رغم قيام بعض البنوك المركزية ببيع جزء من حيازاتها لتوفير السيولة، ومن بينها البنك المركزي التركي الذي لجأ إلى بيع جزء من احتياطياته الذهبية لمواجهة ضغوط اقتصادية.

تقلبات الأسواق العالمية


وأشار مصطفى بدرة، إلى أن انخفاض أسعار الذهب الحالي يبدو مرحليا، متوقعا أن تعود الأسعار إلى الارتفاع حال تراجع التوترات الجيوسياسية وتهدئة الصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بالتطورات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وأكد أن الوقت الحالي يعد مناسبا لشراء الذهب بهدف الادخار والاحتفاظ طويل الأجل، محذرا في الوقت نفسه من المضاربة السريعة على المعدن الأصفر، نظرا لتقلبات الأسواق العالمية وتأثر الأسعار بالأحداث الاقتصادية والسياسية.

في نفس الإطار أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

أنصح المواطنين بشراء الذهب


وأضاف هانى ميلاد: "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب بهذا الموعد


وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

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