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ثابت عند 5730 جنيها.. سعر الذهب الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 5730 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 26-6-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا داخل محلات الصاغة المختلفة من دون تغيير، بعد اغلاق على تراجع طفيف أمس.

سعر الذهب في مصر

الذهب يتراجع

فقد سعر المعدن الأصفر أكثر من 285 جنيها من قيمته علي أساس أسبوعي منذ ختام تعاملات أمس في الصاغة.

سعر الجرام اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5730 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6548 جنيها للشراء و6451 جنيها للبيع.

سعر الذهب الان مصر

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6002 جنيها للشراء و 5913 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5730 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4911 جنيها للشراء و 4838 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.84 ألف جنيه للشراء و 45.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 4039 دولار للشراء و 4038 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم

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