تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

حالة من النزيف الحاد تعرض لها المعدن الأصفر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 25-6-2026 وذلك منذ مطلع الأسبوع الماضي.

الذهب يتراجع

وهوى سعر جرام الذهب بقيمة 295 جنيهًا على أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة المصرية.

متوسط سعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5720 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6537 جنيها للشراء و6440 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 5992 جنيها للشراء و5903 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للشراء و5635 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4902 جنيه للشراء و4830 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.76 ألف جنيه للشراء و45.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4032 دولارا للشراء و4031 دولارا للبيع.