برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحمي حقوق المواطنين

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية المستمر على المتابعة الدقيقة لمؤشرات الاقتصاد القومي، والتعامل الاستباقي مع المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، بما يضمن حماية مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم أركان الاستقرار المالي.

وثمن "أبو العطا"، في بيان، الحزمة المتكاملة من القرارات والتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الاجتماع، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، فضلاً عن النجاح الكبير في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وتراجع المديونية الخارجية؛ وهو ما يعكس كفاءة إدارة السياسات المالية والنقدية للدولة في ظل بيئة دولية شديدة الاضطراب.

مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي

ولفت رئيس حزب المصريين، إلى أن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ، والتوجيه بإطلاق الحزمة الثالثة، إلى جانب مقترح إصدار الصكوك الضريبية، يمثلون نقلة نوعية في بناء جسور الثقة والشراكة الحقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال والممولين، مما يسهم بشكل مباشر في خفض الاحتياجات التمويلية وتكلفة خدمة الدين، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار المصري.

وأكد أن المبادرات الجديدة الموجهة لمساندة القطاع الصناعي للتحول نحو الطاقة الشمسية وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة إلى وقود بديل تعد خطوات بالغة الأهمية لتوطين التنمية المستدامة وتقليل تكلفة الإنتاج وتحقيق أهداف الدولة البيئية والاقتصادية بالتوازي.

وشدد على الدعم الكامل للتوجيهات الرئاسية الحاسمة الخاصة بتشكيل لجان رقابية لتنفيذ القانون بكل صرامة بشأن ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وحظر إقامة أي منشآت لمسافة 200 متر دون موافقة مسبقة، فضلاً عن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة واحترام التعاقدات؛ وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا للمواطن وحرصًا راسخًا على ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين الجادين على حد سواء.