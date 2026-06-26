قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 26 يونيو 2026، ارتفاعًا جديدًا داخل محلات الصاغة، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 450 جنيهًا، بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 45600 جنيه للبيع و45200 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 6515 جنيهًا للبيع و6455 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء بعد ارتفاع 40 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: 4885 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 14: 3800 جنيه للبيع و3765 جنيهًا للشراء.
  • سعر الجنيه الذهب: 45600 جنيه للبيع و45200 جنيه للشراء بعد زيادة 450 جنيهًا.
  • سعر الأونصة بالجنيه: 202615 جنيهًا للبيع و200840 جنيهًا للشراء.
  • سعر الأونصة عالميًا: 4009.94 دولار.
  • سعر دولار الصاغة: 50.53 جنيه مقابل 49.52 جنيه في البنوك.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 6515 جنيهًا للبيع و6455 جنيهًا للشراء، ويعد العيار الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في صناعة السبائك والاستثمار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، 5700 جنيه للبيع و5650 جنيهًا للشراء، بعد ارتفاع قدره 40 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4885 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء، مواصلًا تحركاته بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3800 جنيه للبيع و3765 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة التي تشهد إقبالًا في بعض المحافظات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 450 جنيهًا ليسجل 45600 جنيه للبيع و45200 جنيه للشراء، متأثرًا بارتفاع سعر الذهب عيار 21.

سعر الأونصة عالميًا ودولار الصاغة

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا 4009.94 دولار، فيما سجل دولار الصاغة 50.53 جنيه، مقابل 49.52 جنيه في البنوك، وهو أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

زلزال فنزويلا

رئيس قسم الزلازل يكشف سر "الزلزال التوأم" في فنزويلا: من أخطر الظواهر النادرة.. والتوابع قد تزيد حجم الكارثة

الطقس

الأرصاد: طقس صيفي مستقر اليوم.. ارتفاع الرطوبة يرفع الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة

إيران

الحرس الثوري: نحتفظ بحق الرد على أي أعمال عدائية أو تهديدات تستهدف إيران

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد