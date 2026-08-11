ترامب : روسيا أفرجت عن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أن روسيا أفرجت عن الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية، روبرت جيلمان، لـ"أسباب إنسانية".

وفي منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، قال ترامب: "يسرني أن أعلن عودة المواطن الأمريكي روبرت جيلمان، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، إلى الوطن! في قصة إعلامية معروفة، سُجن روبرت في روسيا عام 2022، أثناء إدارة بايدن".



وأضاف: "بعد محادثاتي مع الرئيس فلاديمير بوتين، وافقت روسيا على إطلاق سراحه، انطلاقا من دوافع إنسانية بحتة. نُقدّر هذا القرار، وحقيقة أن روسيا لم تطلب أي مقابل - لم يتم أي تبادل. سيصل روبرت إلى قاعدة أندروز الجوية في واشنطن العاصمة الليلة".



وكتب ترامب: "خلال فترة إدارتي، أولينا أولوية قصوى لإعادة الأمريكيين المحتجزين في الخارج، وقد فعلنا ذلك على مستوى غير مسبوق، حيث أعدنا مئات الأشخاص إلى عائلاتهم. كما أطلقنا سراح العديد من غير الأمريكيين الذين كانوا رهن الاحتجاز في دول مختلفة حول العالم".



ووجه ترامب في منشوره الشكر لفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص لبعثات السلام، ستيف ويتكوف، والمبعوث الخاص للاستجابة لحالات احتجاز الرهائن، آدم بوهلر، والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، سيباستيان جوركا، وجاريد كوشنر، والعديد من الآخرين الذين ساهموا في تحقيق هذا الأمر.