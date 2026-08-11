غزل المحلة يفوز وديا على سبورتنج بسداسية استعدادا للدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فوزًا كبيرًا على نظيره سبورتنج بنتيجة 6-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري.

وجاءت سداسية غزل المحلة عن طريق أرموشه الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وعمرو جمعة هدفين، وأحمد عتمان هدفًا.

وتأتي المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال معسكر الإسكندرية، في إطار سعي الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق منافسات الدوري.