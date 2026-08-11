صرخات ورعب وهروب جماعي.. زلزال قوي يحول مطار كولومبيا إلى ساحة رعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات مرعبة عاشها عدد من الأشخاص داخل مطار ماتيكانيا الدولي بمدينة بيريرا الكولومبية، بالتزامن مع وقوع زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة، ضرب مناطق واسعة في غرب البلاد.

وأظهر الفيديو شابًا يوثق اللحظات الأولى للزلزال أمام الكاميرا، قبل أن تتغير ملامح المشهد بشكل مفاجئ مع بدء اهتزاز الأرض بعنف، ليدخل في حالة من الهلع والخوف، وسط صرخات وتحركات سريعة داخل المطار بحثًا عن مكان آمن.

كما وثقت مقاطع أخرى لحظات اهتزاز مبنى المطار بعنف، مع تساقط أجزاء من الأسقف والعناصر الداخلية، بينما سارع مسافرون وعاملون إلى الابتعاد عن المناطق التي قد تشكل خطرًا عليهم.

وكان الزلزال قد ضرب غرب كولومبيا، فيما أشارت التقارير إلى أن مركزه وقع بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار، وتسبب في أضرار واسعة وانهيارات بعدد من المباني، إلى جانب تأثر عدد من المطارات في المناطق المتضررة.

وأثارت مشاهد الزلزال حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور ردود فعل المواطنين لحظة شعورهم بالهزة الأرضية، في مشاهد عكست قوة الزلزال وشدة حالة الذعر التي اجتاحت المناطق المتضررة.