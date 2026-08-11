ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 224 قتيلا

أعلنت السلطات المحلية في كولومبيا اليوم، الثلاثاء، أن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس، الاثنين، قد ارتفع إلى 224 شخصاً.

في الوقت نفسه، هناك قلق بالغ بشأن مصير أكثر من 2700 من السكان الذين ما زالوا مدرجين في عداد المفقودين.

بحسب تقارير الرئيس أبيلاردو دي لا إسبيرانزا، فإن المهمة الرئيسية التي تواجه فرق الإنقاذ حاليًا هي العثور على المفقودين.

في مقاطعة فالي ديل كاوكا الغربية، قتل 35 شخصًا، وأصيب نحو 700 آخرين، بينما لا يزال 188 من السكان في عداد المفقودين.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت أو انهارت بالكامل حوالي خمسة آلاف مبنى نتيجة الزلزال، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات.

ولضمان النظام العام ومنع النهب في المناطق المتضررة، تعهد الرئيس بزيادة وجود قوات الأمن في الميدان.