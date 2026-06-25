قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة فنزويلا: الزلازل "مأساة حقيقية" و مقتل 32 شخصا وإصابة و700 آخرين
ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. خريطة الطقس المتوقعة على القاهرة والمحافظات
ياسر ريان: وديات كأس العالم صنعت الفارق.. وحديث حسام حسن بين الشوطين غيّر وجه منتخب مصر أمام نيوزيلندا
وليد صلاح عبداللطيف: مباراة إيران متوازنة.. و«صلاح» يمنح منتخب مصر أفضلية هجومية
عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟
طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف.. اليوم
دعاء عاشوراء.. علي جمعة: اغتنموه بـ3 أدعية الآن وحتى أذان المغرب
روسيا.. حريق في مستودع للوقود بمنطقة كراسنودار جراء سقوط شظايا مسيّرة
سورة قصيرة يوم عاشوراء بها ينزل الرزق طوال السنة.. هل تعرفها؟
فضل صيام يوم عاشوراء.. ثوابه يكفر ذنوب عام كامل
الثانوية العامة 2026 | اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية للطلاب المكفوفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

4834 جنيها للجرام.. سعر الذهب عيار 18 يواصل الهبوط

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

محت أسعار الذهب جميع المكاسب التي سجلها منذ بداية عام 2026 خلال الهبوط العنيف،  وذلك متأثرا باستمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تراجع أونصة الذهب العالمية والهبوط التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الخميس 25-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3975 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4834 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5640 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6446 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ، 45.120 

 ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب الان سعر الذهب عالميا هبوط الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

طبيبة الأسنان

ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

يوم عاشوراء 2026

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ .. الحكم الشرعي وفضل صيام عاشوراء 2026

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ترشيحاتنا

كوثر بن هنية

كوثر بن هنية عضواً في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي

النجم أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مسلسل «الأستاذ»

ناني سعد الدين وأحمد العوضي

بعد استجابته لاستغاثتها.. ناني سعد الدين عن أحمد العوضي: أول واحد يقف جنب أي شخص محتاج

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد