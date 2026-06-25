4834 جنيها للجرام.. سعر الذهب عيار 18 يواصل الهبوط

محت أسعار الذهب جميع المكاسب التي سجلها منذ بداية عام 2026 خلال الهبوط العنيف، وذلك متأثرا باستمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تراجع أونصة الذهب العالمية والهبوط التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الخميس 25-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3975 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4834 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5640 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6446 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء ، 45.120

ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.



