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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، التراجع، اليوم الأربعاء 24-6-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في المصرف المتحد  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويتي الوطني  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  49.52 جنيه للشراء و49.62 جنيه للبيع.

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