إندونيسيا توجه اتهامات لـ24 أجنبيا في قضية تنقيب غير مشروع عن الذهب

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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية، عن توجيه اتهامات جنائية لـ 24 مواطنا أجنبيا، للاشتباه في تورطهم في عمليات تعدين غير مشروع عن الذهب بمنطقة "مالوكو".

وقال المسئول بوزارة الطاقة، جيفري هوواي، إن المشتبه بهم قاموا ببناء بنية تحتية لدعم مناجم غير قانونية، شملت شق طرق وتشييد منشآت في مالوكو.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن انتهاك قانون التعدين في البلاد قد يُواجه بعقوبات تصل في حدها الأقصى إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ولم تكشف الوزارة في بيانها عن جنسيات المشتبه بهم أو كميات الذهب المستخرجة.

يُذكر أن إندونيسيا قد شهدت في الآونة الأخيرة عدة قضايا مشابهة لعمليات تعدين غير قانونية تورط فيها مواطنون أجانب.