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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم غد الأحد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

بشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر، فقد توقع الخبراء أن تكون الحالة في البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وأن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وتكون الحالة في البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 31 21

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 25

نخل 35 22

كاترين 32 15

الطور 34 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 32 22

سيوة 37 23

رأس غارب 38 25

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 24

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 34 25

أبرق 33 25

طقس حار

جبل علبة 33 26

رأس حدربة 32 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

الوادي الجديد 42 22

أبو سمبل 41 24

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 44 31

الرياض 43 28

المنامة 40 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 42 32

الكويت 46 32

دمشق 36 19

بيروت 28 25

عمان 32 20

القدس 30 20

غزة 30 23

بغداد 43 30

مسقط 32 30

صنعاء 30 15

الخرطوم 40 30

طرابلس 30 23

تونس 35 22

الجزائر 27 22

الرباط 28 17

طقس حار

درجات الحرارة في عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 28 16

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 40 29

نيودلهى 41 31

جاكرتا 34 24

بكين 32 21

كوالالمبور 33 24

طوكيو 25 20

أثينا 32 23

روما 38 21

باريس 32 18

مدريد 33 21

برلين 41 24

لندن 27 14

مونتريال 26 18

موسكو 22 14

نيويورك 27 20

واشنطن 28 19

نواكشوط 35 24

أديس أبابا 23 13

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