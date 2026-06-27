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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رطوبة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة هذا الأسبوع

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً كشفت فيه عن ملامح حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية في الفترة الممتدة من اليوم السبت 27 يونيو وحتى الأربعاء الأول من يوليو المقبل، محذرة من تصاعد تدريجي في نسب الرطوبة التي ستلقي بظلالها على درجات الحرارة المحسوسة بمختلف أنحاء البلاد.

​ملامح الطقس العام بين النهار والليل

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن البلاد سوف تشهد طقساً معتدل الحرارة ورطباً خلال ساعات الصباح الباكر، ليتغير تدريجياً مع تقدم النهار ويصبح حاراً رطباً على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى درجات حرارة مرتفعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة. 

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ومع دخول ساعات الليل، يلطف الجو نسبياً ليسود طقس معتدل الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء والمناطق الساحلية، بينما يميل الطقس للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

تحذير من ​ظواهر جوية

وأشار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة إلى وجود عدة ظواهر جوية مؤثرة يجب على المواطنين وقائدي المركبات الانتباه إليها طوال هذه الفترة، وتتمثل في الآتي:

الشبورة المائية الصباحية: تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونوّهت الهيئة بأنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور الحيوية.

نشاط الرياح المتقطع: رصدت خرائط الطقس نشاطاً ملحوظاً للرياح على فترات متقطعة في معظم أنحاء الجمهورية، مما قد يسهم في تلطيف الأجواء لفترات قصيرة لكنه يتداخل مع نسب الرطوبة العالية.

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تأثير الرطوبة المرتفعة: أكدت الأرصاد أن الارتفاع المستمر في نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الشعور بجرارة الطقس مقارنة بالدرجات المعلنة في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة واحدة إلى درجتين مئويتين.

​بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة

وفي رصد جغرافي لدرجات الحرارة المتوقعة (العظمى في الظل تليها المحسوسة)، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً يبدأ يومي السبت والأحد عند 35 درجة في الظل و36 درجة محسوسة، لترتفع طفيفاً من الاثنين وحتى الأربعاء وتسجل 36 درجة في الظل و37 درجة محسوسة.

​أما في السواحل الشمالية، فتسجل الحرارة يوم السبت 30 درجة عظمى و32 محسوسة، وتنخفض الأحد إلى 29 عظمى و31 محسوسة، لتعاود الارتفاع يوم الاثنين مسجلة 30 عظمى و32 محسوسة، وتستقر يومي الثلاثاء والأربعاء عند 31 درجة في الظل و33 درجة محسوسة.

حالة الطقس غدا

​وبالانتقال إلى شمال الصعيد، تبلغ الحرارة يومي السبت والأحد 37 درجة عظمى و38 محسوسة، وترتفع يومي الاثنين والثلاثاء إلى 38 عظمى و39 محسوسة، ثم تعود يوم الأربعاء لتسجل 37 درجة في الظل و38 درجة محسوسة.

​وفي سياق متصل، تشهد مناطق جنوب الصعيد الأجواء الأشد حرارة؛ حيث تسجل يومي السبت والأحد 40 درجة في الظل و41 محسوسة، بينما ترتفع طوال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتستقر عند 41 درجة عظمى في الظل و42 درجة محسوسة.

​وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين ضرورة متابعة التحديثات والتقارير الجوية اليومية الصادرة عنها لتوخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

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