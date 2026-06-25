دفعة جديدة من المدارس الثانوية للمياه والصرف .. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلاب في المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2026-2027.

ويشمل القبول المحافظات التالية: القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، وأسيوط.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقًا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 1/7/2026 حتى يوم 20/7/2026 وستجرى اختبارات للطلاب الأعلى مجموعًا من بين المتقدمين.

وأكد المهندس مصطفي الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناهج الفنية التخصصية لتواكب أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم الفني.

شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي:

1- الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2025-2026.

2- ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2026عن 18 عامًا.

3- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4- ألا يقل مجموع الطالب عن 92.85% في الإعدادية العامة، مع الأولوية للأعلى مجموعًا.

5-. قبول نسبة 5% من طلاب الإعدادية الأزهرية بكل مدرسة بمجموع 93% كحد أدنى للقبول وفقًا للمعادلة: مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 مقسوما علي المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

6- اجتياز الطالب 60% على الأقل في كل مادة من الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تُعقد في المدرسة.

7- اللياقة الطبية للطالب.

8- الالتزام بالتوزيع الجغرافي للمدارس كما يلي:

- مدرسة مسطرد: محافظات (القاهرة، القليوبية، مدن القناة).

- مدرسة الجيزة: محافظات (الجيزة وضواحيها، الفيوم).

- مدرسة بني سويف: محافظات (بني سويف وضواحيها، المنيا).

- مدرسة أسيوط: محافظات (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

- مدرسة البحيرة: محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط).

- مدرسة المنوفية: محافظات (المنوفية، الغربية، الشرقية).

- مدرسة الإسكندرية: محافظات (الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء).

البيانات المطلوبة في طلب الالتحاق:

- اسم الطالب رباعي

- الرقم القومي للطالب

- السن في 1 أكتوبر

- عنوان الطالب

- رقم تليفون ولي الأمر

- صورة بطاقة ولي الأمر

المرفقات المطلوبة:

- استمارة النجاح

- صورة شهادة الميلاد

- صورة شخصية

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من إنشاء هذه المدارس الفنية هو إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة. تشمل الدراسة تخصصات:

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- معالجة وضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة محطات التحلية (تحلية مياه البحار).