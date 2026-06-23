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الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء تراجعاً ملحوظاً في الأسعار اليوم الثلاثاء 23 يونيو، مما انعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين. 

وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بزيادة المعروض وتراجع أسعار الأعلاف، وسط تسابق التجار في تقديم عروض وخصومات مغرية على الكميات.

اسعار الدواجن اليوم

وسجلت الفراخ البيضاء (الأكثر طلباً) مستويات سعرية جديدة بلغت 70 جنيهاً للكيلو، مع وجود عروض تتيح للمستهلكين شراء عرض "الـ 10 كيلو" بسعر مخفض يبلغ 599 جنيهاً فقط.

أسعار الفراخ والبط والرومي اليوم بالأسواق

وجاءت أسعار الطيور والدواجن بمختلف أنواعها في الأسواق اليوم على النحو التالي:

الفراخ البلدي: سجلت 100 جنيه للكيلو، مع عرض خاص لشراء 10 كيلو بسعر 899 جنيهاً.

الفراخ البلدي الصعيدي وفراخ الحشو: استقرت عند 120 جنيهاً للكيلو.

الديوك الأمهات البلدي: بلغت 90 جنيهاً للكيلو.

الأمهات الأبيض: سجلت السعر الأقل في الأسواق عند 60 جنيهاً للكيلو.

البط البلدي: استقر عند 130 جنيهاً للكيلو.

الرومي البلدي: سجل 150 جنيهاً للكيلو.

الوز الشامورت: بلغ 120 جنيهاً للكيلو.

الدواجن

الأرانب البلدي: استقرت عند 120 جنيهاً للكيلو.

الحمام الجامبو: سجل جوز الحمام 240 جنيهاً.

كما أعلن عدد من التجار عن عرض "الفراخ البلدي العتاقي" بسعر 500 جنيه لمجموعة تضم 5 فرخات بوزن كيلو ونصف للفرخة الواحدة.

بورصة أجزاء الدواجن (البانية والشيش والوراك)

وشهدت مشتقات الفراخ هبوطاً لافتاً في الأسعار وجاءت عروض الكميات لتوفير أكبر قدر للمستهلكين:

الدواجن
الصنفسعر الكيلو (جنيه)عروض الكميات والتوفير (جنيه)
البانية180 جنيهاًعرض 3 كيلو بسعر 500 جنيه
الأوراك80 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 325 جنيهاً
الشيش طاووق170 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 750 جنيهاً
شاورما الفراخ170 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 750 جنيهاً
الدبابيس120 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 500 جنيه
الحمام الكداب120 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 500 جنيه
الصدور بالعظم120 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 500 جنيه
الكبد والقوانص100 جنيهعرض 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه
الأجنحة والوينجز50 جنيهاًعرض 5 كيلو بسعر 200 جنيه

انتعاش حركة الأسواق

اسعار الدواجن اليوم

وأكد عدد من تجار التجزئة أن العروض الحالية التي تشمل تخفيضات عند شراء كميات (مثل فئة الـ 5 والـ 10 كيلو) ساهمت بشكل كبير في انتعاش حركة الأسواق وتدفق المواطنين لتخزين احتياجاتهم الشهرية، وسط توقعات باستقرار الأسعار عند هذه الحدود المقبولة خلال الأيام المقبلة.

الدواجن أسعار الطيور الفراخ بورصة الدواجن انخفاض أسعار اللحوم البيضاء

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