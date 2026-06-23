الفراخ تعود للخلف| تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن: تبدأ من 50 جنيهًا

شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء تراجعاً ملحوظاً في الأسعار اليوم الثلاثاء 23 يونيو، مما انعكس إيجاباً على حركة البيع والشراء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بزيادة المعروض وتراجع أسعار الأعلاف، وسط تسابق التجار في تقديم عروض وخصومات مغرية على الكميات.

وسجلت الفراخ البيضاء (الأكثر طلباً) مستويات سعرية جديدة بلغت 70 جنيهاً للكيلو، مع وجود عروض تتيح للمستهلكين شراء عرض "الـ 10 كيلو" بسعر مخفض يبلغ 599 جنيهاً فقط.

أسعار الفراخ والبط والرومي اليوم بالأسواق

وجاءت أسعار الطيور والدواجن بمختلف أنواعها في الأسواق اليوم على النحو التالي:

الفراخ البلدي: سجلت 100 جنيه للكيلو، مع عرض خاص لشراء 10 كيلو بسعر 899 جنيهاً.

الفراخ البلدي الصعيدي وفراخ الحشو: استقرت عند 120 جنيهاً للكيلو.

الديوك الأمهات البلدي: بلغت 90 جنيهاً للكيلو.

الأمهات الأبيض: سجلت السعر الأقل في الأسواق عند 60 جنيهاً للكيلو.

البط البلدي: استقر عند 130 جنيهاً للكيلو.

الرومي البلدي: سجل 150 جنيهاً للكيلو.

الوز الشامورت: بلغ 120 جنيهاً للكيلو.

الأرانب البلدي: استقرت عند 120 جنيهاً للكيلو.

الحمام الجامبو: سجل جوز الحمام 240 جنيهاً.

كما أعلن عدد من التجار عن عرض "الفراخ البلدي العتاقي" بسعر 500 جنيه لمجموعة تضم 5 فرخات بوزن كيلو ونصف للفرخة الواحدة.

بورصة أجزاء الدواجن (البانية والشيش والوراك)

وشهدت مشتقات الفراخ هبوطاً لافتاً في الأسعار وجاءت عروض الكميات لتوفير أكبر قدر للمستهلكين:

الصنف سعر الكيلو (جنيه) عروض الكميات والتوفير (جنيه) البانية 180 جنيهاً عرض 3 كيلو بسعر 500 جنيه الأوراك 80 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 325 جنيهاً الشيش طاووق 170 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 750 جنيهاً شاورما الفراخ 170 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 750 جنيهاً الدبابيس 120 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 500 جنيه الحمام الكداب 120 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 500 جنيه الصدور بالعظم 120 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 500 جنيه الكبد والقوانص 100 جنيه عرض 2.5 كيلو بسعر 200 جنيه الأجنحة والوينجز 50 جنيهاً عرض 5 كيلو بسعر 200 جنيه

انتعاش حركة الأسواق

وأكد عدد من تجار التجزئة أن العروض الحالية التي تشمل تخفيضات عند شراء كميات (مثل فئة الـ 5 والـ 10 كيلو) ساهمت بشكل كبير في انتعاش حركة الأسواق وتدفق المواطنين لتخزين احتياجاتهم الشهرية، وسط توقعات باستقرار الأسعار عند هذه الحدود المقبولة خلال الأيام المقبلة.