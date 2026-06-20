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عروض على الكميات.. تخفيضات في أسعار الدواجن والطيور.. شوف وصلت كام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عروض على الكميات.. تخفيضات في أسعار الدواجن والطيور.. شوف وصلت كام؟

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

​شهدت أسواق الدواجن المحلية اليوم السبت تراجعا ملحوظاً في الأسعار، وسط توافر المعروض بمختلف الأنواع من الفراخ البيضاء، البلدي، والطيور الأخرى، بالإضافة إلى تقديم التجار لعروض وتخفيضات جاذبة عند الشراء بالكميات (الأوزان الكبيرة).

و​رصدت المؤشرات بالأسواق تفاصيل الأسعار للمستهلك، وجاءت على النحو التالي:

​أسعار الدواجن (سعر الكيلو والكميات)

الفراخ البيضاء: سجلت 70 جنيهاً للكيلو، بينما جاء عرض الـ (10 كيلو) بسعر 650 جنيهاً (بواقع 65 جنيهاً للكيلو).

الدواجن

الفراخ البلدي: استقرت عند 100 جنيه للكيلو، مع وجود تخفيض للكميات ليصبح سعر الـ (10 كيلو) 950 جنيهاً.

الفراخ البلدي الصعيدي: سجلت 120 جنيهاً للكيلو.

فراخ بلدي (حشو): 120 جنيهاً للكيلو.

عرض الفراخ البلدي العتاقي: شهدت الأسواق عرضاً خاصاً بشراء (5 فرخات) بوزن إجمالي كيلو ونصف بسعر 500 جنيه.

الأمهات: سجلت أسعار ديوك الأمهات البلدي 90 جنيهاً للكيلو، في حين بلغت الأمهات البيضاء 60 جنيهاً للكيلو.

​أسعار الطيور والأرانب اليوم

  • ​البط البلدي: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​الرومي البلدي: 150 جنيهاً للكيلو.
  • ​الوز الشامورت: 120 جنيهاً للكيلو.
  • ​الأرانب البلدي: 120جنيهاً للكيلو.
  • ​الحمام الجامبو: استقر سعر الجوز عند 240 جنيهاً.
اسعار الدواجن اليوم

​أسعار مجزءات الدواجن والبانيه (عروض الـ 5 كيلو)

​تفاوتت أسعار الأجزاء والمصنعات مع تقديم ميزات سعرية للمستهلكين عند شراء كمية 5 كيلو جرام:

البانيه 200 جنيه والـ 5 كيلو بـ 900 جنيه (توفير 100ج)

الشيش طاووق 180 جنيهاً والـ 5 كيلو بـ 750 جنيهاً (توفير 150 ج)

شاورما الفراخ 180 جنيهاً والـ 5 كيلو بـ 750 جنيهاً (توفير 150 ج)

الأوراك 80 جنيهاً والـ 5 كيلو بـ 375 جنيهاً (توفير 25 ج)

الدبابيس 120 جنيهاً والـ 5 كيلو بـ 120 جنيهاً

الحمام الكداب 120 جنيهاً والـ 5 كيلو بـ 500 جنيه (توفير 100 ج)

اسعار الدواجن اليوم

الصدور بالعظم 120 جنيهاً

الأجنحة والوينجز 50 جنيهاً والـ 5 كيلو بـ 200 جنيه (توفير 50 ج)

بينما سجلت أسعار الكبد والقوانص اليوم 100 جنيه للكيلو المفرد، فيما جاء عرض الوزن (2.5 كيلو) بسعر 200 جنيه فقط (بتوفير بقيمة 50جنيهاً).

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