من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

​شهدت أسواق الدواجن اليوم الخميس 18 يونيو، استمرارًا في موجة انخفاض الأسعار التي بدأت ملامحها تظهر مؤخرًا، وسط توافر ملحوظ في المعروض وتراجع الطلب مقارنة بالفترات الماضية، مما أدى إلى هبوط أسعار الفراخ البيضاء والبلدي ومختلف مشتقات الطيور.

​وحرص التجار، على تقديم عروض وخصومات على الكميات (مثل عروض الـ 5 كيلو والـ 10 كيلو)، في محاولة لتحفيز القوة الشرائية وجذب المستهلكين.

​أسعار الدواجن والطيور اليوم

و​تراجعت أسعار الفراخ البيضاء (الأكثر استهلاكًا) لتسجل مستويات غير مسبوقة منذ فترة، وجاءت خريطة الأسعار التفصيلية على النحو التالي:

​1. أسعار الدواجن (سعر الكيلو والكميات)

​الفراخ البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو، مع وجود عرض خاص عند شراء 10 كيلو بسعر 650 جنيهًا (أي بواقع 65 جنيهًا للكيلو).

​الفراخ البلدي: 110 جنيهات للكيلو، وعند شراء 10 كيلو يسجل السعر 1000 جنيه.

​الفراخ البلدي الصعيدي / الحشو: 120 جنيهًا للكيلو.

​فراخ بلدي عتاقي: 100 جنيه للكيلو، والعشرة كيلو بسعر 800 جنيه.

​أمهات بيضاء: 60 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت الديوك الأمهات البلدي 90 جنيهًا.

​2. أسعار الطيور الأخرى

​البط البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

​الرومي البلدي: 150 جنيهًا للكيلو.

​الوز الشامورت: 120 جنيهًا للكيلو.

​الحمام الجامبو: 240 جنيهًا للجوز.

​الأرانب البلدي: 120 جنيهًا للكيلو.

بورصة مشتقات الدواجن (البانيه والأجزاء)

و​شهدت أجزاء الفراخ تراجعًا موازيًا، مع تقديم عروض قوية على كمية الـ 5 كيلو لتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين:

البانيه 200 جنيه والعرض بـ 900 جنيه

الشيش طاووق 180 جنيه والعرض بـ 750 جنيه

شاورما الفراخ 180 جنيه والعرض بـ 750 جنيه

الأوراك 80 جنيه والعرض بـ 375 جنيهًا

الدبابيس 120 جنيه والعرض بـ 500 جنيه

الحمام الكداب 120 جنيه والعرض بـ 500 جنيه

الصدور بالعظم 120 جنيه والعرض بـ 500 جنيه

الأجنحة والوينجز 50 جنيه والعرض بـ 200 جنيهًا

الكبد والقوانص 100 جنيه والعرض بـ 200 (لـ 2.5 كيلو)

أسباب استمرار الهبوط

و​أرجعت مصادر بوزارة الزراعة وشعبة الدواجن هذا التراجع المستمر إلى عدة عوامل رئيسية:

​انخفاض أسعار الأعلاف: استقرار أسعار الصويا والذرة الصفراء محليًا أسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الإنتاج على المربين.

​العروض الترويجية للتجار: لجأ الكثير من أصحاب محلات الطيور إلى سياسة "البيع الاقتصادي بالوزن الكبير" لضمان دورة رأس مال سريعة وتفادي ركود البضاعة.

​تحسن الأحوال الجوية: استقرار الطقس يقلل من نسب النافق في المزارع، مما يزيد من حجم المعروض اليومي بالأسواق.

​توقعات الأسواق: يُتوقع أن تستمر الأسعار في حالة الاستقرار المائل للانخفاض خلال الأيام المقبلة، طالما استمر تدفق المعروض وتوافر مستلزمات الإنتاج بشكل طبيعي في الأسواق.