قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث تحكيمي تاريخي في مباراة التشيك وجنوب أفريقيا بكأس العالم 2026
البرلمان يحسم مصير قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. مد العمل باللجان حتى نهاية 2026 لتصفية الملفات العالقة
من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام
ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة
بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام
امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار
مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي
سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول
عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور
القيادة المركزية الأمريكية: رفع الحصار البحري عن إيران
بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

​شهدت أسواق الدواجن اليوم الخميس 18 يونيو، استمرارًا في موجة انخفاض الأسعار التي بدأت ملامحها تظهر مؤخرًا، وسط توافر ملحوظ في المعروض وتراجع الطلب مقارنة بالفترات الماضية، مما أدى إلى هبوط أسعار الفراخ البيضاء والبلدي ومختلف مشتقات الطيور.

​وحرص التجار، على تقديم عروض وخصومات على الكميات (مثل عروض الـ 5 كيلو والـ 10 كيلو)، في محاولة لتحفيز القوة الشرائية وجذب المستهلكين.

الدواجن

​أسعار الدواجن والطيور اليوم

و​تراجعت أسعار الفراخ البيضاء (الأكثر استهلاكًا) لتسجل مستويات غير مسبوقة منذ فترة، وجاءت خريطة الأسعار التفصيلية على النحو التالي:

​1. أسعار الدواجن (سعر الكيلو والكميات)

​الفراخ البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو، مع وجود عرض خاص عند شراء 10 كيلو بسعر 650 جنيهًا (أي بواقع 65 جنيهًا للكيلو).

​الفراخ البلدي: 110 جنيهات للكيلو، وعند شراء 10 كيلو يسجل السعر 1000 جنيه.

​الفراخ البلدي الصعيدي / الحشو: 120 جنيهًا للكيلو.

​فراخ بلدي عتاقي: 100 جنيه للكيلو، والعشرة كيلو بسعر 800 جنيه.

​أمهات بيضاء: 60 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت الديوك الأمهات البلدي 90 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم

​2. أسعار الطيور الأخرى

​البط البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

​الرومي البلدي: 150 جنيهًا للكيلو.

​الوز الشامورت: 120 جنيهًا للكيلو.

​الحمام الجامبو: 240 جنيهًا للجوز.

​الأرانب البلدي: 120 جنيهًا للكيلو.

 بورصة مشتقات الدواجن (البانيه والأجزاء)

و​شهدت أجزاء الفراخ تراجعًا موازيًا، مع تقديم عروض قوية على كمية الـ 5 كيلو لتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين:

البانيه 200 جنيه والعرض بـ 900 جنيه

الشيش طاووق 180 جنيه والعرض بـ 750 جنيه

شاورما الفراخ 180 جنيه والعرض بـ 750 جنيه 

الأوراك 80 جنيه والعرض بـ 375 جنيهًا

الدبابيس 120 جنيه والعرض بـ 500 جنيه

الحمام الكداب 120 جنيه والعرض بـ 500 جنيه

الصدور بالعظم 120 جنيه والعرض بـ 500 جنيه

الأجنحة والوينجز 50 جنيه والعرض بـ 200 جنيهًا

الكبد والقوانص 100 جنيه والعرض بـ 200 (لـ 2.5 كيلو)

أسعار الدواجن اليوم

أسباب استمرار الهبوط

و​أرجعت مصادر بوزارة الزراعة وشعبة الدواجن هذا التراجع المستمر إلى عدة عوامل رئيسية:

انخفاض أسعار الأعلاف: استقرار أسعار الصويا والذرة الصفراء محليًا أسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الإنتاج على المربين.

العروض الترويجية للتجار: لجأ الكثير من أصحاب محلات الطيور إلى سياسة "البيع الاقتصادي بالوزن الكبير" لضمان دورة رأس مال سريعة وتفادي ركود البضاعة.

تحسن الأحوال الجوية: استقرار الطقس يقلل من نسب النافق في المزارع، مما يزيد من حجم المعروض اليومي بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

توقعات الأسواق: يُتوقع أن تستمر الأسعار في حالة الاستقرار المائل للانخفاض خلال الأيام المقبلة، طالما استمر تدفق المعروض وتوافر مستلزمات الإنتاج بشكل طبيعي في الأسواق.

الدواجن الطيور أسعار الفراخ أسعار الدواجن سوق الطيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

ترشيحاتنا

سليم اللغماني قاضيًا بالمحكمة الدولية لقانون البحار

الخارجية التونسية تعلن انتخاب سليم اللغماني قاضيًا بالمحكمة الدولية لقانون البحار

فانس

استهداف المدنيين غير مقبول.. نائب ترامب يوجه رسالة صارمة لإسرائيل بشأن لبنان

مضيق هرمز

نائب ترامب يهدد إيران: مضيق هرمز لن يبقى ورقة ابتزاز للاقتصاد العالمي

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد