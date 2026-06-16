بشرى سارة| انخفاض في أسعار الدواجن بالأسواق.. شوف وصلت كام

​شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء اليوم، الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً وانخفاضاً في الأسعار يصب في مصلحة المستهلك، وسط توافر كبير في المعروض ومنافسة قوية بين التجار لتقديم عروض تشجيعية على الكميات.

​وشهدت الأسواق حركة نشطة للبيع والشراء اليوم، والتي تميزت باستقرار الأسعار نحو الهبوط مقارنة بالأسابيع الماضية، لتقدم الأسواق بدائل بروتينية متنوعة تناسب كافة الميزانيات.

​الفراخ البيضاء تكسر حاجز الـ 70 جنيهاً

و​سجلت الفراخ البيضاء (الأكثر طلباً في السوق) 70 جنيهاً للكيلو، في حين تسابق التجار لتقديم عروض توفيرية للكميات، حيث بلغ سعر العرض على الـ 10 كيلو جرامات 650 جنيهاً فقط (بواقع 65 جنيهاً للكيلو في العرض)، مما شجع الأسر على الشراء التخزيني. وفي المقابل، سجلت أمهات الفراخ البيضاء السعر الأقل في السوق عند 60 جنيهاً للكيلو.

​البلدي يحافظ على قيمته وعروض "العتاقي" تجذب المشترين

​أما عشاق الفراخ البلدي، فقد تنوعت الأسعار اليوم بحسب الأنواع:

​الفراخ البلدي (العادي): 110 جنيهات للمستهلك.

​البلدي الصعيدي والبلدي الحشو: 130 جنيهاً للكيلو.

​ديوك أمهات بلدي: 90 جنيهاً.

​الفراخ البلدي "العتاقي": سجلت 100 جنيه للكيلو، مع تقديم عرض خاص عند شراء 10 كيلو جرامات بسعر 800 جنيه فقط.

​بورصة الطيور: الحمام والبط والرومي

​وفي قطاع الطيور الأخرى، شهد السوق استقراراً كبيراً:

​البط البلدي و"الوز الشامورت": 130 جنيهاً للكيلو.

​الأرانب البلدي: 120 جنيهاً.

​الرومي البلدي: 170 جنيهاً للكيلو.

​الحمام الجامبو: استقر سعر الجوز عند 240 جنيهاً.

​جدول أسعار مجزءات الدواجن وعروض “الخمسة كيلو”

و​شهدت مجزءات الفراخ إقبالاً كبيراً نظراً للتخفيضات الضخمة التي طبقها التجار على صيغة عروض (3 كيلو و5 كيلو)، والتي جاءت على النحو التالي:

البانيه 200 جنيه 550 جنيهاً لعرض الـ 3 كيلو

الأوراك 80 جنيهاً 375 جنيهاً لعرض الـ 5 كيلو

الشيش طاووق 180 جنيهاً 750 جنيهاً لعرض الـ 5 كيلو

شاورما الفراخ 180 جنيهاً 750 جنيهاً لعرض الـ 5 كيلو

الدبابيس 120 جنيهاً 500 جنيه لعرض الـ 5 كيلو

الحمام الكداب 120 جنيهاً 500 جنيه لعرض الـ 5 كيلو

صدور بالعظم 120 جنيهاً 500 جنيه لعرض الـ 5 كيلو

الأجنحة (الوينجز) 50 جنيهاً 200 جنيه لعرض الـ 5 كيلو

الكبد والقوانص 100 جنيه 200 جنيه لعرض الـ 2.5 كيلو

توقعات السوق

​ويرى خبراء شعبة الدواجن أن هذه التراجعات تعود إلى تحسن سلاسل الإمداد واستقرار أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى لجوء التجار لسياسة "البيع الكثيف بهامش ربح أقل" عبر عروض الخمسة والعشرة كيلو، لتنشيط حركة القوة الشرائية في الأسواق وتخفيف العبء المالي عن كاهل الأسرة المصرية.