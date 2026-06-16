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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفراخ نزلت 15 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ ليصل سعر الكيلو بالمزرعة حوالي 60 جنيهًا بعدما كان السعر 75 جنيهًا أى انخفضت  15 جنيهًا خلال يومين .

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث سجل سعر الكيلو 60جنيها بعدما وصل إلى  65 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 73 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 52جنيها.

كما هبط سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيه وتصل للمستهلك 100جنيهًا.

زادت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

هبط سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم بعد أن كان بـ 250 ليصل حوالي 160 و 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سجل سعر الأوراك من 60لـ 80 جنيهًا.

ووصل كيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60جنيها.

وسجل سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 65جملة لتصل للمستهلك بسعر 75جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 80جنيهًا.

كما بلغت سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

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