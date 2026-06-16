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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا بعد ارتفاعات طالت الدواجن بعد انتهاء موسم عيد الأضحي ، ليسجل سعر الكيلو بالمزرعة حوالي 60 جنيهًا بعدما وصل لسعر 75 جنيهًا أى انخفضت  15 جنيهًا خلال يومين .

أسعار الدواجن اليوم 

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   60جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  65 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 73 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 52جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات  وتصل للمستهلك 100جنيهًا.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  250 ل 160 و 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 60لـ 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 65جملة لتصل للمستهلك بسعر 75جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 80جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن في السوق المصرية تخضع بشكل مباشر لقواعد العرض والطلب، شأنها شأن مختلف السلع الغذائية، موضحًا أن زيادة الطلب تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن زيادة المعروض أو تراجع معدلات الاستهلاك ينعكس على السوق في صورة انخفاضات سعرية.

وفرة إنتاجية الدواجن 

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن قطاع الدواجن شهد خلال الأشهر الماضية وفرة ملحوظة في الإنتاج، نتيجة التوسع في دورات التربية وزيادة أعداد القطعان، إلى جانب تحسن أوضاع الأعلاف وتوافر مستلزمات الإنتاج بصورة أفضل مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار لفترات متتالية.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن الصناعة تعد واحدة من أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية في مصر، لما تمثله من دور محوري في توفير البروتين الحيواني للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن القطاع يوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تتجاوز استثماراته 100 مليار جنيه.

وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، بفضل التوسع في الاستثمارات والإجراءات الداعمة للإنتاج المحلي، الأمر الذي ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استقرار السوق.

صناعة الدواجن

وأكد الزيني أن صناعة الدواجن المصرية تنتج سنويًا مئات الملايين من الدواجن ومليارات البيضات، ما يجعلها أحد أهم القطاعات الداعمة للأمن الغذائي، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الدواجن باعتبارها المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني منخفض التكلفة.

ورغم التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، أوضح الزيني أن المنتجين ما زالوا يواجهون عددًا من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج، وأسعار الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التغيرات الموسمية في معدلات الاستهلاك التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك لضمان استقرار السوق واستمرار تحقيق عوائد عادلة للمنتجين وأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن دعم الدولة للقطاع خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو جيدة.

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