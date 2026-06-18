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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحق قدم لابنك.. مواعيد اختبارات الناشئين 2026 في النادي الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
قسم الخدمات

​أعلن قطاع الناشئين بـ النادي الأهلي عن تفاصيل ومواعيد انطلاق اختبارات الناشئين الجدد لعام 2026، كاشفاً عن الخطة الزمنية لطرح استمارات التقدم وآلية سحبها من مختلف فروع النادي، بالإضافة إلى تحديد موعد ضربة البداية للاختبارات الميدانية.

و​وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن النادي، جاءت التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

شعار النادي الأهلي

​أولاً: مواعيد وأماكن طرح استمارات الاختبارات

و​تُطرح الاستمارات للراغبين في خوض الاختبارات خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 26 يونيو 2026، وذلك عبر بوابات فروع النادي الأربعة:

  • ​فرع الجزيرة
  • ​فرع مدينة نصر
  • ​فرع الشيخ زايد
  • ​فرع القاهرة الجديدة

التوقيت اليومي لسحب الاستمارات: يبدأ العمل في منافذ بيع الاستمارات من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السابعة مساءً.

​ثانياً: موعد ومكان انطلاق الاختبارات

و​تنطلق الاختبارات الرسمية للمتقدمين يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، على أن تُجرى فعالياتها بالكامل داخل ملاعب قطاع الناشئين بـ مقر النادي بمدينة نصر.

شعار النادي الأهلي من الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك

​ثالثاً: الأعمار السنية المستهدفة

و​تستهدف اختبارات هذا العام 10 أعمار سنية مختلفة للناشئين، وتشمل المواليد التالية:

المجموعة الأولى: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014.

المجموعة الثانية: 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.

​وأهاب النادي بأولياء الأمور والناشئين الالتزام بالمواعيد المحددة لسحب الاستمارات والتوجه إلى مقر مدينة نصر في الأيام التي سيتم الإعلان عنها تفصيلياً لكل مرحلة سنية لتنظيم عملية الاختبارات بسلاسة.

تفاصيل عرض الأهلي لضم علي محمود

وكان كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع علي محمود، لاعب إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل خطواتها الرسمية لحسم الصفقة.

النادي الأهلي

وأوضح عبد الجواد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الأهلي تواصل مع مسؤولي نادي إنبي عن طريق المدير الرياضي عصام سراج، وقدم عرضًا رسميا بقيمة 30 مليون جنيه لضم اللاعب، على أن يتم سداد المبلغ على مدار 5 سنوات، وهي مدة العقد المقترح مع اللاعب.

وأضاف أن أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أبدى ترحيبه المبدئي بالعرض، لكنه اشترط إضافة حوافز ومكافآت "بونص" مرتبطة بأداء اللاعب وإنجازاته مع الأهلي خلال السنوات الخمس، بما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 70 مليون جنيه.

وأشار عبدالجواد إلى أن إدارة الأهلي تدرس حاليًا طلب إنبي، قبل حسم موقفها النهائي من الشروط المالية المطلوبة، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

شعار النادي الأهلي

وتأتي مفاوضات الأهلي مع علي محمود ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم المقبل.

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