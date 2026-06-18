إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم علي محمود وشروط إنبي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع علي محمود، لاعب إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل خطواتها الرسمية لحسم الصفقة.

وأوضح عبد الجواد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الأهلي تواصل مع مسؤولي نادي إنبي عن طريق المدير الرياضي عصام سراج، وقدم عرضًا رسميا بقيمة 30 مليون جنيه لضم اللاعب، على أن يتم سداد المبلغ على مدار 5 سنوات، وهي مدة العقد المقترح مع اللاعب.

وأضاف أن أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أبدى ترحيبه المبدئي بالعرض، لكنه اشترط إضافة حوافز ومكافآت "بونص" مرتبطة بأداء اللاعب وإنجازاته مع الأهلي خلال السنوات الخمس، بما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 70 مليون جنيه.

وأشار عبدالجواد إلى أن إدارة الأهلي تدرس حاليًا طلب إنبي، قبل حسم موقفها النهائي من الشروط المالية المطلوبة، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي مفاوضات الأهلي مع علي محمود ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم المقبل.