عروض خليجية تهدد مستقبل تريزيجيه مع الأهلي.. وإمام عاشور خارج سوق الانتقالات| تفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات سوق الانتقالات داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود تحركات خارجية لضم عدد من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن النجم محمود حسن تريزيجيه يمتلك بالفعل عروضًا من أندية خارجية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جادة من نادٍ إماراتي كبير مع وكيل اللاعب، في إطار التوصل لاتفاق مبدئي مع تريزيجيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي.

وقال إن الأسابيع المقبلة قد تشهد تطورات مهمة في ملف اللاعب، خاصة في ظل وجود عرض رسمي من الدوري الإماراتي، إلى جانب عرض آخر من نادٍ قطري يسعى للتعاقد معه.

في المقابل، نفى شوقي تمامًا ما يتردد بشأن وصول أي عروض للنادي الأهلي من أجل ضم إمام عاشور، مؤكدًا أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية حتى الآن، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف أن الأهلي لا يمانع مناقشة أي عروض احتراف خارجية قد تصل للاعبيه، لكنه يشترط في المقابل الحصول على مقابل مالي كبير يتناسب مع قيمة اللاعبين الفنية.

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف تريزيجيه قد يشهد جديدًا خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ خارجي بضم اللاعب، بينما يظل إمام عاشور عنصرًا أساسيًا في حسابات النادي دون أي تحركات رسمية لرحيله.