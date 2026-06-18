توروب شجاع وصريح.. الشحات يشيد بمحمد هاني: لاعب مقاتل.. والمنتخب قادر على الوصول بعيدًا

حل حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، ضيفًا على بودكاست “فايق ورايق”، حيث تحدث عن عدد من الملفات الفنية والشخصية، إلى جانب طموحات المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وكواليس من مسيرته مع الأهلي والمنتخب.

وقال حسين الشحات إنه يتمنى أن ينصف التاريخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتتويج بلقب كأس العالم، تقديرًا لمسيرته الكبيرة وما قدمه لكرة القدم العالمية على مدار سنوات طويلة.

وأضاف لاعب الأهلي أن المنتخب المصري يمتلك القدرة على الظهور بشكل قوي في مونديال 2026، مؤكدًا: “أتمنى منتخب مصر يكون الحصان الأسود في كأس العالم، وإمكانيات اللاعبين كبيرة جدًا، وظهرنا بشكل جيد أمام بلجيكا وكنا نستحق الفوز لو استغلينا الفرص”.

وأشاد الشحات بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة المنتخب للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، مع ضرورة الإيمان بقدرات اللاعبين وطموحاتهم الكبيرة.

وعن مباراة مصر أمام بلجيكا، قال الشحات إن المنتخب قدم أداءً مميزًا وأثبت أن اللاعب المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق كان قريبًا من تحقيق الفوز لولا إهدار بعض الفرص السهلة.

وأضاف أن أكثر ما أعجبه في اللقاء كان أداء محمد هاني، واصفًا إياه باللاعب المقاتل الذي نجح في إيقاف خطورة النجم البلجيكي دوكو بشكل لافت.

وتحدث الشحات عن تجربته مع المدرب ييس توروب، مشيدًا به ووصفه بالمدرب المحترم والصريح والشجاع، مؤكدًا أنه يقدم عملًا فنيًا مميزًا في التدريبات، لكن النتائج لم تساعده بالشكل المطلوب.

كما أكد احترامه الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، نافيًا وجود أي خلافات، ومؤكدًا أن الأهلي سيظل صاحب مكانة خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أن والدته دائمًا ما تقول له: “الأهلي بيتك”.

وكشف الشحات عن جانب إنساني في حياته الشخصية، موضحًا أن والدته تمثل الداعم الأكبر له، وأنه لا يمر يوم دون التواصل معها، بينما تولى زوج والدته تربيته بعد وفاة والده وهو في عمر صغير، واعتبره الأب الحقيقي في حياته.

وأضاف أنه فكر في تغيير اسمه تقديرًا لزوج والدته الذي ربّاه وسانده طوال حياته.

واختتم الشحات تصريحاته بالحديث عن المباريات الكبرى، مؤكدًا أنه يعشق مواجهات الزمالك، ويكون دائم التركيز فيها، مشيرًا إلى أنه كان محبطًا لعدم مشاركته أساسيًا في إحدى المباريات الأخيرة، لكنه نجح في تغيير مجريات اللقاء بعد دخوله.

وكشف تفاصيل هدفه الشهير في شباك الزمالك بتسديدة “لوب”، موضحًا أنه كان هناك اتفاق مسبق مع زملائه تريزيجيه وبن شرقي على استغلال خروج الحارس المهدي سليمان بطريقة معينة.

واختتم بأن بن شرقي أرسل له بعد المباراة معبرًا عن إعجابه الشديد بالهدف، مؤكدًا أنه شاهده أكثر من مرة لجماله وتوقيته الحاسم.