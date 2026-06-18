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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي.. لميت حاجتي عشان عقدي خلص ومحدش كلمني

حسين الشحات
حسين الشحات
محمد بدران

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في تصريحات عبر بودكاست “فايق ورايق”، أنه لا يفكر في مغادرة القلعة الحمراء، مشددًا على رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين الشحات: “أنا مش عايز أمشي من الأهلي، أكيد بعد التاريخ ده كله وبعد كل اللي عملته مع النادي أحب أكمل، ولسه فيه مفاوضات، والباب هيفضل دايمًا مفتوح للأهلي، ومفيش باب اتقفل لا من عندي ولا من النادي، ولسه فيه قعدة هتحصل”.

وأضاف لاعب الأهلي أن ما تم تداوله بشأن قيامه بجمع متعلقاته من النادي أمر طبيعي بعد نهاية عقده في فترة سابقة، موضحًا أن غياب المفاوضات ومحدش كلمنى في ذلك التوقيت كان السبب في ذلك التصرف.

وتابع: “موضوع إني لمّيت حاجتي من النادي كان طبيعي، لأن الموسم كان خلص وعقدي انتهى، ومكنش فيه مفاوضات ولا حد كلمني وقتها، فطبيعي آخد حاجتي.. يمكن يكون الأهلي مش عايزني، لكن الفترة الأخيرة فيه كلام اتفتح”.

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة بينه وبين النادي الأهلي لا تزال قائمة، وأن باب التفاوض مفتوح من الجانبين، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بين اللاعب وإدارة النادي.

حسين الشحات الأهلي التجديد ادارة الاهلي

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