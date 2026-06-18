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القرار النهائي يقترب.. جلسة حاسمة تحدد مستقبل حسين الشحات مع الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القرار النهائي يقترب.. جلسة حاسمة تحدد مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات
محمد بدران

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، مؤكدة أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد حتى الآن.

وقالت ريهام حمدي عبر برنامج “ملعب ON”، إن ملف الشحات لا يزال مفتوحًا داخل النادي الأهلي، مشيرة إلى أنه كان من المقرر عقد جلسة حاسمة وأخيرة خلال الأسبوع الجاري بين اللاعب وإدارة النادي، إلا أن الاجتماع تأجل بسبب سفر اللاعب مع أسرته لقضاء الإجازة الصيفية.

وأضافت أن الجلسة تم تأجيلها لتُعقد نهاية الأسبوع الحالي أو مع بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم خلالها تحديد مستقبل اللاعب بشكل نهائي، سواء بقبول عرض التجديد المقدم من الأهلي أو الاتجاه نحو الرحيل.

وأوضحت أن العرض القطري يُعد الأقرب في حال عدم التوصل لاتفاق مع الأهلي، في ظل اهتمام أحد الأندية القطرية بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة حسمًا نهائيًا لمصير حسين الشحات، سواء بالاستمرار داخل القلعة الحمراء أو خوض تجربة احتراف جديدة خارج الدوري المصري.

جدير بالذكر أن سبق وعرض النادي الأهلي على حسين الشحات 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى 8 ملايين كإضافات، ورفض جناح المارد الأحمر العرض، وطالب بالمزيد من التقدير.

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