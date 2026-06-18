مفاجأة في عقد بن شرقي.. طلب بتمديد إضافي يربك حسابات الأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن تطورات جديدة في ملف استمرار المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، مؤكدة أن هناك رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ريهام حمدي خلال برنامج «ملعب ON»، أن عقد بن شرقي الحالي مع الأهلي، والذي يمتد لمدة سنة ونصف مع وجود موسم إضافي اختياري، يتضمن بندًا يسمح بتفعيل السنة الإضافية بموافقة الطرفين، وهو ما يبدو متوافقًا عليه مبدئيًا بين النادي واللاعب.

وأضافت أن التطور الجديد في المفاوضات يتمثل في طلب وكيل اللاعب إضافة سنة أخرى على العقد الحالي، ليصبح أكثر امتدادًا واستقرارًا، وهو ما لا يزال محل دراسة داخل إدارة النادي بالتنسيق مع وكيل اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي تتعامل بحذر في هذه المرحلة، في ظل سياسة ترشيد النفقات التي ينتهجها النادي، ما يجعل الملف مفتوحًا لمزيد من النقاش قبل حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.