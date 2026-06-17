مصدر بالأهلي ينفي شائعات رحيل أشرف بن شرقي بطلب من عموتة

كشف أحمد حسن عن نفي مصدر داخل النادي الأهلي للأنباء التي ترددت بشأن اقتراب رحيل أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق بشكل طبيعي.

ونقل أحمد حسن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصدر بالأهلي قوله: «أشرف بن شرقي مستمر مع الفريق، وما تردد بشأن طلب المدير الفني حسين عموتة رحيله غير صحيح تمامًا»، مشددًا على أن اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني ولا توجد نية للاستغناء عنه في الوقت الحالي



وفي سياق آخر أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب المغربي حسين عموتة كان له دور في ترشيح وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى بين عدة أطراف داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "من رشّح وائل جمعة للعمل كمدير كرة في الأهلي هو حسين عموتة، الذي سبق له العمل في قطر وتواجد مع وائل جمعة في أكثر من مناسبة عبر قناة بي إن سبورت".