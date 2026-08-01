الوادي الجديد.. رئيس مركز بلاط يتابع تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

تابع عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تُنفذ بمقر مستشفى بلاط المركزي؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمبادرات الرئاسية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافق رئيس المركز خلال الجولة الدكتور محمد زين نائب أول رئيس مركز ومدينة بلاط، حيث اطمأنا على انتظام سير العمل بالمبادرة، وتوافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدين أهمية استمرار تقديم الخدمة بكفاءة وتيسير الإجراءات بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على صحة المواطنين.

يُذكر أن مبادرة «100 مليون صحة» تقدم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى جميع المواطنين.