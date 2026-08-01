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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لحلوى المولد بالقليويية والتحفظ على 18.4 ألف قطعة و650 كيلو من مستلزمات الإنتاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين.


وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشددًا على استمرار الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين، بما يضمن وصول منتجات آمنة للمستهلكين.


وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة رقابية موسعة استهدفت مصانع إنتاج حلوى المولد النبوي بمنطقة ميت العطار التابعة لمركز بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق خلال الموسم.
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج حلوى المولد يعمل خارج المنظومة الرسمية، حيث تم التحفظ على 18,400 قطعة حلوى وشيكولاتة معبأة داخل 75 كرتونة، بالإضافة إلى 650 كيلوجرامًا من مستلزمات الإنتاج، شملت 400 كيلوجرام من الزيت، و200 كيلوجرام من الكاكاو، و50 كيلوجرامًا من جوز الهند، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.
كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية لحيازته 23 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وشدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومصانع إنتاج حلوى المولد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
وأكد أن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة تمس الأمن الغذائي أو صحة المواطنين، وأن الحملات ستتواصل بصورة مكثفة طوال الفترة المقبلة لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين.إذا أردته بصياغة أقصر وأكثر ملاءمة للنشر في المواقع الإخبارية، أستطيع اختصاره مع الحفاظ على جميع المعلومات المهمة.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة التنفيذية الرقابة الميدانية حملات مكثفة

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