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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يرأس اجتماعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط ، اجتماعًا لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أيمن الطناحي مدير مديرية الإصلاح الزراعي، و مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ دمياط آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة، واطلع على الموقف الحالي للطلبات المقدمة، ومراحل الفحص والبت والمعاينات، مؤكداً ضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات ، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة  .

كما استعرض الاجتماع معدلات الأداء وما تم تنفيذه من توصيات خلال الفترة الماضية، حيث وجه المحافظ باستمرار المتابعة الدورية للملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات .

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى الاراضي

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