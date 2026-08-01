محافظ دمياط يرأس اجتماعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط ، اجتماعًا لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أيمن الطناحي مدير مديرية الإصلاح الزراعي، و مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ دمياط آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة، واطلع على الموقف الحالي للطلبات المقدمة، ومراحل الفحص والبت والمعاينات، مؤكداً ضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات ، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة .

كما استعرض الاجتماع معدلات الأداء وما تم تنفيذه من توصيات خلال الفترة الماضية، حيث وجه المحافظ باستمرار المتابعة الدورية للملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات .