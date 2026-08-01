أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة.. وماكرون يتضامن مع مصر في حادث ميناء دمياط

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

في اتصال مع الرئيس السيسي.. ماكرون يتضامن مع مصر بحادث السفينتين بميناء دمياط

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع مصر في الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الراهن، وبالأخص الحرب مع إيران والوضع في لبنان وليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة، وتم التأكيد على ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، وتم الاتفاق في هذا الصدد على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وفرنسا من أجل تعزيز السلم في منطقة الشرق الأوسط.

الطقس

طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة

كشفت منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، محذرة من استمرار ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بسبب زيادة نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم ذروة موجة الطقس الحار، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، بارتفاع يصل إلى 5 درجات فوق المعدلات الطبيعية.

ترامب

باحث سياسي: نزع السلاح مفتاح تنفيذ اتفاق غزة.. ومصر تقود مخرجًا يحفظ كرامة الفصائل

قال الدكتور محمود شاكر، الكاتب والباحث السياسي، إن مجلس السلام من أولى وأهم مهامه أن يكون مجلسًا معنيًا بنزع السلاح، موضحًا أن هذه الخطوة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكون المدخل الأساسي لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ملف السلاح إلى جانب ملف الموظفين التابعين لحكومة غزة جرى بحثه وإقراره وتم الاتفاق على تفاصيله، إلا أن ذلك لا يعني أن التنفيذ سيكون سهلًا، مؤكدًا أن إسرائيل تتبع سياسة المماطلة وستحاول وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق وإبطاء خطواته.

وأضاف أن هناك توافقًا دوليًا مدعومًا بالجهود المصرية، التي لم تدخر جهدًا في دعم الموقف الفلسطيني والعمل على إيجاد حلول «مبتكرة وإبداعية»، من أجل إخراج جميع الأطراف من دائرة الحرج، لا سيما فيما يتعلق بملف السلاح.

أزمة المعاشات المتأخرة تعود للواجهة.. مطالب بمحاسبة المتسببين وفتح تقصي حقائق

تتصاعد أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المستحقين الجدد، وسط مطالب برفع المعاناة عن أصحاب المعاشات الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم منذ عدة أشهر.

وبينما تؤكد الجهات المعنية السعي لحل الأزمة، يطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة الوقوف على أسباب الخلل الذي أدى إلى تعطل الصرف، وعدم الاكتفاء بمعالجة الأزمة ماليًا فقط، بل التحقيق في ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية.

لا تشرب كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة.. نصائح ذهبية اتبعها خلال فصل الصيف

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن الشعور بالعطش يعد إشارة من الجسم إلى وجود احتياج للمياه، لكنه لا يعني الانتظار حتى الوصول إلى مرحلة الجفاف، مشددًا على ضرورة توزيع كميات المياه على فترات منتظمة طوال اليوم.

التموين: منظومة الخصم المباشر تعزز الرقابة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه| تفاصيل

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، إن منظومة الخصم المباشر تستهدف تعزيز الرقابة والحوكمة داخل منظومة التموين، من خلال توفير بيانات دقيقة ولحظية تتيح للأجهزة المعنية متابعة الأداء ورصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها فورًا.

وأضاف أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن الحفاظ على الدعم لا يقتصر على توفيره فقط، وإنما يتطلب إدارته بكفاءة وشفافية، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستوفر بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة على المتابعة المستمرة وتحسين مستوى الأداء.

عبد المنعم: توافق الفصائل الفلسطينية تطور مهم .. ومصر قادت جهود التقارب

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن المشهد الفلسطيني يشهد تطوراً لافتاً خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب الفصائل من موقف أكثر توافقاً، مؤكداً أن تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الخاصة يمثل ضرورة للحفاظ على القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن قبول الفصائل بإعادة تنظيم ملف السلاح سواء من خلال تسليمه إلى جهات دولية أو إلى أجهزة الشرطة الفلسطينية يعكس تحولاً في طبيعة التعامل مع المرحلة المقبلة، ويفتح المجال أمام ترتيبات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار.

استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن الشوفان لا يقدم الفوائد الصحية التي يعتقدها كثيرون، مشيرًا إلى أن الاعتماد عليه بشكل مبالغ فيه أصبح نتيجة انتشار أفكار تسويقية أكثر من كونه ضرورة غذائية.

وأشار إلى أن هناك بدائل طبيعية أكثر فائدة يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي دون الحاجة إلى اتباع الاتجاهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دواء

هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع الدوائي لا تمس الأسعار

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية غير صحيح، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال سلعة مسعرة جبريًا، ولا توجد أي خطط لتغيير نظام التسعير المعمول به، كما أن السعر الجبري يمثل ضمانة لحماية المواطنين والصيادلة، ويضمن حصول المرضى على الدواء بالسعر الرسمي المعتمد.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن ما يجري تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي، التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ فبراير الماضي، وتهدف إلى إنشاء هوية رقمية لكل عبوة دوائية تتضمن بياناتها الأساسية، مثل رقم التشغيلة وتاريخي الإنتاج والصلاحية إلى جانب السعر، الذي سيصبح متاحًا عبر رمز الاستجابة السريعة، مؤكدا أن هذه المنظومة لا تتعارض مع نظام التسعير، وإنما تعزز الرقابة والشفافية في تداول الدواء بجميع مراحل سلسلة الإمداد.

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.5% خلال تعاملات شهر يوليو 2026، في حين ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 0.6% فقط، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر محليًا مقارنة بأدائه في الأسواق العالمية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 255 جنيهًا خلال شهر يوليو، ليسجل 5940 جنيهًا بنهاية الشهر، مقابل 5685 جنيهًا في بدايته، بعدما لامس مستوى 6000 جنيه في 23 يوليو.