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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم: توافق الفصائل الفلسطينية تطور مهم .. ومصر قادت جهود التقارب

فلسطين
فلسطين
محمد البدوي

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن المشهد الفلسطيني يشهد تطوراً لافتاً خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب الفصائل من موقف أكثر توافقاً، مؤكداً أن تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الخاصة يمثل ضرورة للحفاظ على القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني.

إعادة تنظيم ملف السلاح

وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن قبول الفصائل بإعادة تنظيم ملف السلاح سواء من خلال تسليمه إلى جهات دولية أو إلى أجهزة الشرطة الفلسطينية يعكس تحولاً في طبيعة التعامل مع المرحلة المقبلة، ويفتح المجال أمام ترتيبات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار.

ولفت إلى أن إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل كان أحد الملفات الرئيسية التي عملت القاهرة على معالجتها، موضحاً أن مصر نجحت في تقريب المواقف عبر توضيح التداعيات الخطيرة لاستمرار الخلافات الداخلية على مستقبل الفلسطينيين وعلى مجريات القضية بشكل عام.

التعامل مع تحديات المرحلة

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن الدور المصري أسهم في خلق مساحة مشتركة بين الفصائل، والوصول إلى حالة من التفاهم السياسي التي تمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.

الفصائل فلسطين الاستطلاع المشهد الفلسطيني

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