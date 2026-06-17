نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير كان «كلمة السر» في أداء منتخب مصر أمام بلجيكا

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن العديد من لاعبي منتخب مصر قدّموا أداءً مميزًا خلال مواجهة بلجيكا، مشيرًا إلى أن الفريق استفاد من تألق أكثر من عنصر في تشكيلته.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "مصطفى شوبير منح منتخب مصر الأفضلية في مباراة بلجيكا وساهم في نتيجة اللقاء بعد تألقه".

وأضاف: "محمد هاني كان من نجوم المباراة، ونجح في إيقاف خطورة دوكو بشكل كبير طوال اللقاء".

وتابع: "حمدي فتحي يمتلك خبرات كبيرة ولا يخشى أي منافس، وقدّم مباراة قوية وكان من أبرز لاعبي المنتخب أمام بلجيكا".