إسلام جمال: درجات الرطوبة المرتفعة أثرت على لاعبي مصر في الشوط الثاني بمباراة بلجيكا | فيديو

أكد إسلام جمال، أستاذ علوم الرياضة بجامعة كوربوس بأمريكا، أن درجات الرطوبة تؤثر على اللاعبين في مباريات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الرطوبة كانت عالية خلال الشوط الثاني من مباراة مصر وبلجيكا.

وقال إسلام جمال، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «درجة الرطوبة كانت عالية في الشوط الثاني بدءًا من الدقيقة 60 في مباراة مصر وبلجيكا، لذلك بعض لاعبي المنتخب بدأوا يشعرون بصعوبة الأجواء في الشوط الثاني وتدخل حسام حسن بالتغييرات للحفاظ على الفريق».

وأشار جمال إلى أنه يتم رش الملاعب بالمياه في فترات التوقف في الشوطين في المباريات بسبب ارتفاع درجات الرطوبة بالولايات المتحدة من أجل محاولة ترطيب أرضية الملاعب.