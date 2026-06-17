فتحي سند يتغنّى بمنتخب فرنسا بعد الفوز على السنغال بكأس العالم 2026

حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "فرنسا تبدأ مشوار المونديال بفوز مثير على السنغال العنيد 3/1 .. بداية قوية للمنافسة على اللقب أسود التيرانجا قاتلت وقدّمت عرضًا رائعًا.. لكن الفارق في الجودة والخبرة ظهر في اللحظات الحاسمة”.

وافتتح فرنسا التهديف في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من مايكل أوليسي من منتصف ملعب السنغال الدفاعي وصلت إلى كيليان مبابي أمام المرمى سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأضافت فرنسا الثاني في الدقيقة 82، بعد تمريرة بينية رائعة من أدريان رابيو وضعت برادلي باركولا في إنفراد تام مر بالكرة نحو المرمى ثم سدّد الكرة سكنت يمين الشباك.

وقلّص السنغال الفارق في الدقيقة 94، تسديدة قوية من إبراهيما مباي من الجهة اليمنى لمنقطة الجزاء تسكن يسار الشباك.

وعزّزت فرنسا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 96، تسديدة صاروخية من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من منتصف ملعب السنغال سكنت يسار الشباك.