«عموتة» يُشيد بخماسي الأهلي في المونديال .. ويستقر على معاونيه

كشف الإعلامي أمير هشام عن الرباعي المساعد لـ الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي، وإشادته بنجوم الأحمر في مونديال العالم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “رباعي مساعد لعموتة ضمن الجهاز الفني للأهلي (مدرب مساعد مغربي، مدرب حراس هولندي، محلل اداء مغربي، مدرب احمال برازيلي)، مدرب حراس المرمى كان يعمل في الكمار الهولندي، ومحلل الاداء يتواجد مع منتخب الأردن في كأس العالم مع جمال السلامي”.

وأضاف: “عموتة شاهد مباراة مصر وبلجيكا وتحدث مع سيد عبدالحفيظ عبر زووم، واشاد بخماسي الأهلي إمام عاشور وشوبير وهاني وياسر إبراهيم ومروان عطية”.

واختتم: “استفسر عموتة عن فترة الإعداد والمعسكر الأوروبي وموقف الأجانب، وسوف يتم حسم موعد بدء معسكر الأهلي خلال الأيام المقبلة عقب وصول المدرب إلى القاهرة”.

ويُعد “عموتة” من أبرز المدربين في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق العديد من النجاحات والبطولات مع الفرق والمنتخبات التي تولى قيادتها، ما جعله أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكدت إدارة الأهلي أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمل داخل قطاع الكرة، وتوفير كل عوامل النجاح للفريق الأول، بما يضمن استمرار النادي في المنافسة على الألقاب وتحقيق تطلعات جماهيره.