إعلامي يكشف موقف الزمالك مع فتوح وأحمد حمدي خلال الموسم المقبل

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف نادي الزمالك مع اللاعب أحمد حمدي، وأحمد فتوح خلال الموسم المقبل، في ظل أزمة القيد.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أحمد حمدي لاعب فريق الزمالك رحل بشكل رسمي عن القلعة البيضاء، وأصبح اللاعب خارج الحسابات تمامًا بعد نهاية عقده ولديه عروض من عدة أندية محلية للتعاقد معه مؤخرًا”.

وتابع: “من الصعب أن يوقع حمدي عقدًا جديدًا مع الزمالك، في ظل إيقاف القيد وصعوبة قيده في القائمة الموسم المقبل”.

وأضاف: “أحمد فتوح أيضًا يتبقى له موسم واحد، والنادي مُتمسك ببقاء اللاعب في ظل صعوبة التعاقد مع لاعب آخر”.

واختتم: “بعد عودة فتوح من أمريكا، سيفتح مسئولو الزمالك باب المفاوضات لتجديد عقده، خاصة أنه من الصعب التفريط فيه، مع إيقاف القيد حاليًا”.