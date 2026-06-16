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القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم

الجزائر والأرجنتين
الجزائر والأرجنتين
حمزة شعيب

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة الجزائر والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث تنطلق المباراة فجر الأربعاء ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا الأردن والنمسا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، والثانية صباحًا بتوقيت الجزائر، في افتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين والجزائر

وسيتم نقل المباراة مجانًا عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتشهد نسخة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في نظام جديد يوسع قاعدة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

الجزائر والأرجنتين قناة مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين والجزائر الأرجنتين الجزائر

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