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اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اشتباكات بين جماهير الجزائر والأرجنتين في تايمز سكوير قبل مواجهة المونديال

جماهير الجزائر والأرجنتين
جماهير الجزائر والأرجنتين
حمزة شعيب

شهدت ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك حالة من التوتر قبل مواجهة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026، بعدما اندلعت اشتباكات بين جماهير المنتخبين خلال تجمعات المشجعين قبل المباراة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشادات وتدافعًا بين عدد من المشجعين، ما استدعى تدخل الشرطة الأمريكية لاحتواء الموقف ومنع تصاعد الأحداث.

وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية تفاصيل كاملة بشأن أسباب الاشتباكات أو حصيلة التوقيفات، بينما تواصل الواقعة إثارة تفاعل واسع بين الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب كانساس سيتي فجر الأربعاء 17 يونيو، حيث يلتقي منتخبا الجزائر والأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، المواجهة بقيادة قائده ليونيل ميسي، واضعًا نصب عينيه تحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب المونديال وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا الأردن والنمسا.

في المقابل، يطمح منتخب الجزائر إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل العالم، مستندًا إلى كتيبة من النجوم يتقدمها رياض محرز، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل.

ومن المقرر أن يتولى المعلق حفيظ دراجي الوصف الصوتي للمباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، بينما يعلق عامر الخوذيري على اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 3.

جماهير الجزائر والأرجنتين تايمز سكوير المونديال كأس العالم 2026

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