معلقا مباراة الجزائر والأرجنتين اليوم في كأس العالم

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب كانساس سيتي فجر الأربعاء 17 يونيو، حيث يلتقي منتخبا الجزائر والأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، المواجهة بقيادة قائده ليونيل ميسي، واضعًا نصب عينيه تحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب المونديال وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا الأردن والنمسا.

في المقابل، يطمح منتخب الجزائر إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل العالم، مستندًا إلى كتيبة من النجوم يتقدمها رياض محرز، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل.

ومن المقرر أن يتولى المعلق حفيظ دراجي الوصف الصوتي للمباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، بينما يعلق عامر الخوذيري على اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 3.