نجم العراق السابق: مصر عزيزة علينا .. ومواجهة النرويج اختبار صعب لأسود الرافدين

أكد فريد مجيد نجم العراق السابق أن منتخب مصر يحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير العراقية، متمنيًا استمرار النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026.

وأشار نجم العراق السابق عبر زووم مع الإعلامي خالد الغندور، إلى أن مواجهة منتخب العراق أمام منتخب النرويج في افتتاح مشواره بالمونديال ستكون في غاية الصعوبة، مؤكدًا أن التنظيم الدفاعي الجيد وإغلاق المساحات قد يجعلان المباراة أكثر تعقيدًا على المنافس.

وأوضح أن هالاند يعد من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، مشددًا على ضرورة الحد من خطورته إذا أراد المنتخب العراقي الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف فريد مجيد أن الهدف ليس مجرد الظهور المشرف في الولايات المتحدة، بل توجيه رسالة قوية لجميع المنتخبات بأن العراق قادر على المنافسة، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل وأن أسود الرافدين يتطلعون لتقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير العراقية.