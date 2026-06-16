زاوي: مصر كانت تستحق الفوز على بلجيكا.. ومحاربو الصحراء قادرون على عبور مجموعة الموت

أكد سمير زاوي نجم منتخب الجزائر السابق أن منتخب مصر حقق نتيجة إيجابية بالتعادل 1-1 أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الفراعنة كانوا الأقرب لتحقيق الفوز ونجحوا في كسر عقدة النتائج السلبية أمام المنتخبات الكبرى.

وأضاف زاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور، أن منتخب الجزائر يمتلك القدرة على تقديم مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين رغم قوة المنافس وحمله لقب بطل العالم، مؤكداً أن محاربي الصحراء أظهروا مستويات جيدة خلال المباريات الودية التي سبقت المونديال.

وأشار نجم الجزائر السابق إلى تحفظه على مستوى المنتخب الجزائري في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، لكنه شدد على قدرة الفريق على التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم.

واختتم زاوي تصريحاته برسالة إلى لاعبي الجزائر، طالبهم خلالها باللعب دون ضغوط وتقديم أقصى ما لديهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير الجزائرية.