جيرارد يشيد بمحمد صلاح: أثبت في عيد ميلاده لماذا يلقب بالملك المصري

أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد بالأداء الذي قدمه محمد صلاح خلال مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن قائد المنتخب المصري يواصل إثبات قيمته في أكبر المحافل الدولية.

وقال جيرارد إن مشاهدة محمد صلاح طوال 90 دقيقة لا تصيب الجماهير بالملل، مشيرًا إلى أن تأثيره داخل الملعب يتجاوز التوقعات بفضل تحركاته المستمرة وقدرته على صناعة الفارق في مختلف مراحل المباراة.

وأضاف أن صلاح، الذي تزامنت المباراة مع احتفاله بعيد ميلاده، أثبت مجددًا سبب حصوله على لقب "الملك المصري"، بعدما قدم أداءً مميزًا عكس إمكاناته الكبيرة وخبرته في قيادة منتخب بلاده أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأكد نجم ليفربول السابق أن سرعة التحول التي يتمتع بها محمد صلاح، إلى جانب مهاراته الفريدة في التحكم بالكرة والمراوغة، تجعله من بين أبرز اللاعبين على الساحة العالمية، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة بلجيكا.

واختتم جيرارد تصريحاته بالتأكيد على أن صلاح يواصل تقديم مستويات استثنائية مع منتخب مصر، ويظل أحد أبرز العناصر القادرة على صناعة الفارق في بطولة كأس العالم 2026.