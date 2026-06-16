غراهام أرنولد قبل مواجهة النرويج: ليس لدينا ما نخسره ونطمح لأكثر من مجرد المشاركة

أكد غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، جاهزية أسود الرافدين لخوض مواجهة النرويج في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن فريقه يدخل اللقاء بطموحات كبيرة وثقة متزايدة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها بعض المنتخبات الأقل ترشيحًا في الجولة الأولى.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المفاجآت التي شهدتها البطولة حتى الآن تمنح لاعبيه دافعًا إضافيًا، موضحًا أن النسخ السابقة من كأس العالم اعتادت على نتائج غير متوقعة في الجولة الافتتاحية، وهو ما يسعى منتخب العراق لاستغلاله من خلال الإيمان بقدراته واللعب بشجاعة.

وأضاف أن المنتخب العراقي وقع في مجموعة قوية تضم منتخبات مميزة، إلا أن ذلك لا يقلل من حماس اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق قضى نحو ثلاثة أسابيع ونصف في معسكر إعدادي، وكان الجميع يعيش أجواء العد التنازلي للمونديال ويتابع مباريات البطولة بشغف استعدادًا لهذه اللحظة.

وأوضح المدرب الأسترالي أنه يشعر بالفخر لقيادة العراق إلى كأس العالم لأول مرة منذ 40 عامًا، معتبرًا أن التأهل أسعد ملايين العراقيين داخل البلاد وخارجها، لكنه شدد على أن الفريق لا يكتفي بمجرد المشاركة، قائلاً: "ليس لدينا ما نخسره، بل لدينا كل شيء لنكسبه".

وعن الأجواء في الولايات المتحدة، أكد أرنولد أن بعثة العراق شعرت بترحيب كبير منذ وصولها، مشيدًا بالتنظيم والفنادق وملاعب التدريب، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير في المباريات، معتبرًا أن البطولة تمثل فرصة استثنائية للاعبين والجهاز الفني.

وتحدث مدرب العراق عن التطور الكبير لكرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى النتائج المميزة التي حققتها منتخبات السعودية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في البطولة، مؤكدًا أن الاستثمار في تطوير الناشئين والاستعانة بالخبرات العالمية ساهم في رفع مستوى اللعبة بالقارة، متوقعًا أن يشهد المستقبل تتويج منتخب آسيوي بلقب كأس العالم.

واختتم أرنولد تصريحاته بالإشادة بالجماهير العراقية، مؤكدًا أنها تساند المنتخب في كل مكان، وأن التأهل إلى المونديال ليس نهاية الطموح، بل بداية رحلة يسعى خلالها المنتخب لتحقيق إنجاز أكبر وإسعاد الجماهير العراقية.