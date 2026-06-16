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مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا

مهند لاشين
مهند لاشين
حمزة شعيب

حقق مهند لاشين، لاعب وسط منتخب مصر، رقمًا مميزًا خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين استعادة للكرة في البطولة حتى الآن.

ونجح لاشين في استعادة الكرة من لاعبي المنتخب البلجيكي 8 مرات خلال المباراة، وهو أعلى معدل يسجله أي لاعب في كأس العالم 2026 حتى الآن، ليؤكد أهميته الكبيرة في وسط ملعب المنتخب المصري.

وجاء تألق لاعب وسط الفراعنة أمام خط وسط بلجيكا المدجج بالنجوم، والذي يضم كيفن دي بروين وأمادو أونانا ويوري تيليمانس، حيث لعب دورًا دفاعيًا بارزًا في إفساد هجمات المنافس وإغلاق المساحات وقطع خطوط التمرير.

ولم يقتصر دور مهند لاشين على الواجبات الدفاعية فقط، بل ساهم في منح زملائه أفضلية في التحولات الهجومية من خلال استعادة الكرات في مناطق مؤثرة، ليقدم واحدة من أبرز مبارياته بقميص منتخب مصر.

ويعكس الرقم الذي حققه لاشين المستوى المميز الذي ظهر به منتخب مصر أمام بلجيكا، في مباراة نالت إشادة واسعة، وأكدت قدرة الفراعنة على مجاراة أقوى المنتخبات العالمية بفضل الانضباط التكتيكي والأداء الجماعي.

مهند لاشين منتخب مصر كأس العالم

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